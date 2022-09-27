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BASKETBOL HABERLERİ | Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Cholet Basket'in konuğu

Son dakika haberleri... FIBA Erkekler Avrupa Kupası Ön Eleme Turu yarı final müsabakasında temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet, Cholet Basket ile karşılaşacak. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 12:28
BASKETBOL HABERLERİ | Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Cholet Basket'in konuğu

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın ön eleme turu yarı finalinde 28 Eylül Çarşamba günü Fransa temsilcisi Cholet Basket'e konuk olacak.

La Meilleraie Spor Salonu'daki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, rakibini yendiği takdirde finale yükselecek. Final mücadelesi de yine Cholet şehrinin ev sahipliğinde 30 Eylül Cuma günü yapılacak.

Beşiktaş Emlakjet yarı final sonrası finalde de rakibine üstünlük sağlaması halinde FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplarda mücadele etme hakkı yakalayacak.

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