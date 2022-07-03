🏀BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Büyük Britanya - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam, Büyük Britanya ile mücadele edecek ve basketbolseverler için heyecan dolu bir maç yaşanacak. Vertu Motors Arena'da gerçekleşecek mücadelede, deplasmana gidecek A Milli Basketbol Takımı'nın maçını izlemek isteyenler 'Büyük Britanya - Türkiye basetbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?' sorgulamalarını sürdürürken; karşılaşmaya dair detaylar haberimizde...

🏀BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vertu Motors Arena'da Büyük Britanya - Türkiye arasında oynanacak basketbol maçı, 3 Temmuz Pazar günü 18.00'de başlayacak ve NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMINDA SON DURUM

12 Dev Adam, daha önce grupta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla yenilerek malup olmuştu. FIBA'nın daha önce aldığı karar gereği Belarus'un ihraç edildiği grubun ardından milliler, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek.

İkinci turdaki maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.