Haberler Basketbol 🏀BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Büyük Britanya - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

🏀BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Büyük Britanya - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı 3 Temmuz Pazar akşamı Büyük Britanya ile kozlarını paylaşacak. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'da ilk turun son maçı için parkeye çıkacak takımımız, Dünya Kupası biletine bir adım daha yaklaşmak için mücadele edecek. Peki, Büyük Britanya - Türkiye milli maçı ne zaman? Büyük Britanya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Büyük Britanya - Türkiye karşılaşmasının yayın saati ve detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 10:10
🏀BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE | Büyük Britanya - Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

12 Dev Adam, Büyük Britanya ile mücadele edecek ve basketbolseverler için heyecan dolu bir maç yaşanacak. Vertu Motors Arena'da gerçekleşecek mücadelede, deplasmana gidecek A Milli Basketbol Takımı'nın maçını izlemek isteyenler 'Büyük Britanya - Türkiye basetbol maçı saat kaçta, hangi kanalda?' sorgulamalarını sürdürürken; karşılaşmaya dair detaylar haberimizde...

🏀BÜYÜK BRİTANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vertu Motors Arena'da Büyük Britanya - Türkiye arasında oynanacak basketbol maçı, 3 Temmuz Pazar günü 18.00'de başlayacak ve NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.

🏐FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? Devamını Oku BUNU DA OKU

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMINDA SON DURUM

12 Dev Adam, daha önce grupta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla yenilerek malup olmuştu. FIBA'nın daha önce aldığı karar gereği Belarus'un ihraç edildiği grubun ardından milliler, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek.

İkinci turdaki maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

DİĞER
Yiğit Marcus Aral firarda Şevval Şahin başkasıyla! Tescilli güzel Şevval Şahin gönlünü ünlü işletmeciye kaptırdı!
Özcan Deniz oğlu Kuzey'i sahneye çıkardı! Hayranlarına içini döktü! "Nasıl kurtarırım diye çok düşündüm!"
Menajerinden flaş hamle! Belotti F.Bahçe'ye
Zenit Marcao için fiyat artırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes Beşiktaş'tan transfer yaptı
F.Bahçe'de De Colo ile yollar ayrıldı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, DGS tercihi nasıl yapılır? - ÖSYM DGS 2022 SONUÇ EKRANI
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman? Galatasaray - Sigma Olomouc maçı ne zaman? 09:47
Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı ne zaman? Mol Vidi (Mol Fehervar) - Galatasaray maçı ne zaman? 09:38
"Nerede o milyonlar?" Bir bir isim verdi "Nerede o milyonlar?" Bir bir isim verdi 09:35
🏐FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? 🏐FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? 08:41
Trezeguet İstanbul'a ayak bastı Trezeguet İstanbul'a ayak bastı 01:37
Bir günde 12 madalya Bir günde 12 madalya 01:34
Daha Eski
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:26
Fenerbahçe hız kesmedi Fenerbahçe hız kesmedi 01:23
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu Filenin Sultanları ABD'ye mağlup oldu 01:19
Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! Fırtına yeni transferini İstanbul'a getirdi! 01:04
Wimbledon'da Nadal 4. turda! Wimbledon'da Nadal 4. turda! 23:31