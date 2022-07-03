🏐FİLENİN SULTANLARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı finalde kimle oynayacak? | Akdeniz Oyunları

Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda tarih yazmaya devam ediyor ve son olarak aldıkları galibiyetle finale yükselmelerinin ardından, final maçının detayları sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı Akdeniz Oyunları'nın final maçında hangi ülkeyle oynayacak? Kiminle eşleşecek? İşte Filenin Sultanları'nın final maçının ne zaman, nerede, hangi kanalda, saat kaçta olacağına dair merak edilenler...

AKDENİZ OYUNLARI TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

19. Akdeniz Oyunları'nda finale yükselen Filenin Sultanları 4 Temmuz Pazartesi günü TSİ 18.30'da son maçına çıkacak ve bu maçın ardından Akdeniz Oyunları'nın 1.si belli olmuş olacak. Mücadele TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI FİNAL MAÇI HANGİ ÜLKEYLE OYNANACAK, RAKİBİ KİM?

Filenin Sultanları'nın finaldeki maçındaki rakibi, İtalya-İspanya karşılaşmasının ardından belli olacak. Karşılaşmanın kazananı, Türkiye ile final maçına çıkarak tarihi anlara eşlik edecek.