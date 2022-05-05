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Frutti Extra Bursaspor koçu Dusan Alimpijevic'e Avrupa'da büyük onur

Eurocup'ta finale kalan Frutti Extra Bursaspor'un başarılı koçu Dusan Alimpijevic, yılın antrenörü seçildi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 17:09 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 17:09
Frutti Extra Bursaspor koçu Dusan Alimpijevic'e Avrupa'da büyük onur

Eurocup'ta başarılı performans sergileyerek finale kalan Frutti Extra Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic sezonun başantrenörü seçildi.

Eurocup'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvada yer alan diğer takımların başantrenörleri tarafından yapılan oylama sonucunda Alimpijevic'in yılın antrenörü seçildiği ifade edildi.

Bursaspor, Eurocup yarı finalinde Andorra deplasmanında rakibini 85-68'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Yeşil-beyazlılar finalde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

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