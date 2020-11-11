Haberler Basketbol Galatasaray 91-81 Bakken Bears MAÇ SONUCU | FIBA Şampiyonlar Ligi

91-81 MAÇ SONUCU |

'ndeki temsilcilerimizden , A Grubu'ndaki ikinci maçında ekibi 'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 91-81 devirip gruptaki aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 19:58 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:49
Galatasaray 91-81 Bakken Bears MAÇ SONUCU | FIBA Şampiyonlar Ligi

Erkek Takımı, 'ndeki ikinci maçında ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, A Spor ekranlarından canlı yayınlanan maçta rakibini ikinci yarıdaki üstün performansıyla 91-81 yenerek gruptaki aldı.

Maça tutuk başlayan Cimbom, ilk periyodu 25-15 geride kapatırken, ikinci periyotta momentumu eline alıp soyunma odasına 47-45 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte de kontrolü elinde tutan sarı-kırmızılılar, son 10 dakikaya 8 sayılık avantajla girdi: 69-61.

Galatasaray, son periyotta da rakibine geri dönüş şansı tanımayıp mücadeleden 91-81 galip ayrılmayı başardı.

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