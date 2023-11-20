Haberler Barcelona Barcelona'ya genç yıldızı Gavi'den kötü haber

Barcelona'ya genç yıldızı Gavi'den kötü haber

Son dakika spor haberleri... EURO 2024 Elemeleri'nde İspanya'nın evinde İskoçya'yı ağırladığı maçta İspayol genç yetenek Gavi, 26. dakikada ciddi br sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.19. yaşındaki orta saha'nın sezonunu kapatığı açıklandı. İşte detaylar...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 12:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Barcelona'ya genç yıldızı Gavi'den kötü haber

EURO 2024 Elemeleri A grubunda karşılaşan İspanya ile İskoçya son maçlarına liderlik iddiasıyla çıktı. İspanya, Gürcistan'ı 3-1 yenerek sürprize yer vermedi.

Barcelona forması giyen Gavi, İspanya'nın Gürcistan ile oynadığı maçın 26. dakikasında ciddi bir şekilde sakatlanıp oyundan çıktı. İspanyol basını ise Gavi'nin son durumunu açıkladı.

19 yaşındaki genç futbolcunun çapraz bağının koptuğu sezonu kapattığı belirtildi.

Maç sonu basın toplantısında konuşan İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente;

"Gavi, başına böyle şeylerin gelebileceğini anlamadı. Kimse onun başına böyle bir talihsizlik gelebileceğini düşünmüyor"

"Üzüldüm, incindim. Hayat bize çok savunmasız ve kırılgan olduğumuzu ama yolumuza devam etmemiz gerektiğini öğretiyor."

DİĞER
Estetik bağımlısı şarkıcı Hatice ‘yok artık’ dedirtti! Tanıyabilene aşk olsun!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "50+1" açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
F.Bahçe'den çifte transfer bombası!
G.Saray'a süper yetenek! Cimbom bombayı patlatıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Xavi'den İlkay'a destek!
Barcelona'dan görülmemiş proje!
KIYI EMNİYETİ PERSONEL ALIMI
CBÜ 172 sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı
MALATYA DEPREM SON DAKİKA | Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? Mertens G.Saray'dan ayrılıyor mu? 12:31
Gavi sezonu kapattı! Gavi sezonu kapattı! 12:29
Salah'a şok saldırı! Salah'a şok saldırı! 12:28
G.Saray'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı G.Saray'dan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı 12:04
Gittiği yerde mutsuz oldu! Fırtına'ya gelmek istiyor Gittiği yerde mutsuz oldu! Fırtına'ya gelmek istiyor 12:03
LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü! LeBron James'ten Alperen Şengün'e övgü! 11:57
Daha Eski
Şampiyon Novak Djokovic! Şampiyon Novak Djokovic! 11:47
F.Bahçe'den çifte transfer bombası! F.Bahçe'den çifte transfer bombası! 11:38
Kosova - Belarus maçı saat kaçta? Kosova - Belarus maçı saat kaçta? 11:16
Andorra - İsrail maçı saat kaçta? Andorra - İsrail maçı saat kaçta? 11:13
Romanya - İsviçre maçı saat kaçta? Romanya - İsviçre maçı saat kaçta? 11:10
Hırvatistan - Ermenistan maçı saat kaçta? Hırvatistan - Ermenistan maçı saat kaçta? 11:06