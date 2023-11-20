Barcelona'ya genç yıldızı Gavi'den kötü haber

EURO 2024 Elemeleri A grubunda karşılaşan İspanya ile İskoçya son maçlarına liderlik iddiasıyla çıktı. İspanya, Gürcistan'ı 3-1 yenerek sürprize yer vermedi.

Barcelona forması giyen Gavi, İspanya'nın Gürcistan ile oynadığı maçın 26. dakikasında ciddi bir şekilde sakatlanıp oyundan çıktı. İspanyol basını ise Gavi'nin son durumunu açıkladı.

19 yaşındaki genç futbolcunun çapraz bağının koptuğu sezonu kapattığı belirtildi.

Maç sonu basın toplantısında konuşan İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente;

"Gavi, başına böyle şeylerin gelebileceğini anlamadı. Kimse onun başına böyle bir talihsizlik gelebileceğini düşünmüyor"

"Üzüldüm, incindim. Hayat bize çok savunmasız ve kırılgan olduğumuzu ama yolumuza devam etmemiz gerektiğini öğretiyor."