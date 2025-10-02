CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Sturm Graz ile Rangers karşı karşıya gelecek. Turnuvada üst sıralarda yer almayı hedefleyen iki takım da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Avusturya ekibi iç saha avantajını kullanmak isterken, İskoçya temsilcisi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Futbolseverler, "Sturm Graz-Rangers maçı canlı izle" konusunu araştırmaya devam ediyor. Peki, Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 12:30
Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi CANLI

Sturm Graz-Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasında Avusturya temsilcisi Sturm Graz, sahasında İskoç ekibi Ranges'i ağırlayacak. Turnuvaya damga vurmayı hedefleyen iki ekip de gözünü 3 puana dikmiş durumda. Avrupa futbolunun iki dinamik ekibinin mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Özellikle, "Sturm Graz-Rangers maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Sturm Graz-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STURM GRAZ-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Sturm Graz-Rangers maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Merkur Arena'da oynanacak Sturm Graz-Rangers maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

