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Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United 4-1 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU-ÖZET

Manchester United 4-1 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Manchester United, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek toplamda 5-1'lik skorla turnuvanın dışına itti ve adını finale yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 00:10
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Manchester United 4-1 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmesi rövanş maçları oynandı. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 3-0 kazanan Manchester United, Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Old Trafford'daki mücadeleyi de 4-1 kazanan Premier Lig ekibi adını turnuvadaki tek namağlup takım olarak finale yazdırdı.

Bilbao, ilk yarıyı Mikel Jauregizar'ın golü ile 1-0 önde kapatarak umutlarını tazeledi.

ManU ikinci yarıda Mason Mount (2), Casemiro ve Rasmus Höjlund'un golleri ile geriden geldiği maçı 4-1 yenerek mucizeye yer vermedi.

Dev turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak olan Athletic Bilbao elenmenin şokunu yaşarken Manchester United, finalde bir diğer İngiliz takımı Tottenham ile rakip oldu.

SOLSKJAER'DEN SONRA BİR İLK

Ruben Amorim, şu anda Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Manchester United'ı Avrupa Ligi'nde finale taşıyan ilk isim oldu.

Solskjaer, 2021 yılında Villarreal'e karşı oynanan final maçını penaltılarda kaybetmişti.

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