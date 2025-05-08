Bodo/Glimt 0-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) Tottenham UEFA Avrupa Ligi'nde finalde

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Bodo/Glimt ile Tottenham karşı karşıya geldi.
İngiliz ekibi, 3-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti.
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde bir başka İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi finali, 21 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.