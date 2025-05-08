CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Bodo/Glimt 0-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) Tottenham UEFA Avrupa Ligi'nde finalde

Bodo/Glimt 0-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) Tottenham UEFA Avrupa Ligi'nde finalde

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Tottenham, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Bodo/Glimt'i 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 23:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodo/Glimt 0-2 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET) Tottenham UEFA Avrupa Ligi'nde finalde

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Bodo/Glimt ile Tottenham karşı karşıya geldi.

İngiliz ekibi, 3-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında rakibini 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti.

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde bir başka İngiliz ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi finali, 21 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

TFF yeni formatı duyurdu!
Arda Güler'den mektup! "Zamanı geldi"
DİĞER
UEFA Avrupa Ligi finaline iki İngiliz gidiyor! Manchester United ve Tottenham Kupa 2'de kozlarını paylaşacak...
Vatikan’dan beyaz duman çıktı: Yeni papa ABD'li Robert Prevost oldu
Sacha Boey'e hırsızlık şoku!
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham adını finale yazdırdı Tottenham adını finale yazdırdı 23:54
Amorim'in öğrencileri finalde! Amorim'in öğrencileri finalde! 23:52
2. Lig'de 2. tur programı belli oldu! 2. Lig'de 2. tur programı belli oldu! 22:53
2. Lig'de play-off 1. tur maçları yapıldı 2. Lig'de play-off 1. tur maçları yapıldı 22:51
Sacha Boey'e hırsızlık şoku! Sacha Boey'e hırsızlık şoku! 22:43
Traktör taraftarlarından İstanbul'da kutlama! Traktör taraftarlarından İstanbul'da kutlama! 21:48
Daha Eski
Aslan, Fırtına'ya hazırlanıyor! Aslan, Fırtına'ya hazırlanıyor! 21:43
UEFA Avrupa Ligi | CANLI UEFA Avrupa Ligi | CANLI 21:28
TFF yeni formatı duyurdu! TFF yeni formatı duyurdu! 20:16
Fırtına'da derbi mesaisi sürüyor! Fırtına'da derbi mesaisi sürüyor! 19:50
Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman Beşiktaş'tan taraftara açık antrenman 19:27
Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i Mourinho'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i 18:40