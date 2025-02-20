  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Anderlecht-Fenerbahçe CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi)

Anderlecht-Fenerbahçe CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçı da kazanarak son 16 turu biletini almayı amaçlıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde kritik karşılaşmaya hazırlanan Kanarya, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi moral depolamak istiyor. Belçika ekibine karşı hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler skoru korumayı hedefliyor. Turu geçmesi durumunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak Fenerbahçe'de ilk 11'de hangi isimlerin yer alacağı ise merak ediliyor. Peki, Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 21:53
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anderlecht-Fenerbahçe CANLI İZLE | Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla maçı kazanan sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanacak maçta turu alan taraf olmak istiyor. Son 16 turuna kalması durumunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak Kanarya, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Skor avantajını korumayı hedefleyen Fenerbahçe'de hangi isimlerin ilk 11'de yer alacağı ise merak ediliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde mücadeleye hazırlanan Kanarya, Lotto Park'ta rakibini elemeyi amaçlıyor. Peki, Anderlecht-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Ndiaye, Leoni, Dendoncker, Maamar, Huerta, Thorgan Hazard, Vazquez

Fenerbahçe: İrfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Anderlecht-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te Lotto Park'ta oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Evet, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ANDERLECHT-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Anderlecht maçına hazırlanan Fenerbahçe, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ülker Stadyumu'nda 3-0 gibi net bir skorla rakibini mağlup eden sarı-lacivertliler, rövanş maçında da aynı performansı göstermeyi amaçlıyor. Son 16 turu için mücadele edecek Kanarya, Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olmaya hazırlanıyor.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin en büyük hücum silahlarından biri olan Youssef En-Nesyri gollerini atmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında fileleri havalandırmayı başaran Faslı futbolcu, bu sezon oynadığı 9 Avrupa maçında 5 gol kaydetti. Ligde ise 22 karşılaşmada süre alan 27 yaşındaki golcü isim 15 gol atarken, 4 kez de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanılan iki karşılaşmada da süre alan En-Nesyri, bu maçları da boş geçmeyerek, 3 defa rakip fileleri havalandırdı.

DERBİ ÖNCESİ ROTASYON

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht'i 3-0 yenen Fenerbahçe'nin Belçika'da oynanacak maçta rotasyona gideceği tahmin ediliyor. Galatasaray derbisi öncesi futbolcularını dinlendirmesi beklenilen sarı-lacivertlilerin, Fred, En-Nesyri ve Dzeko yerine Mert Hakan, Cenk ve Talisca'ya şans vereceği düşünülüyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Anderlecht-Fenerbahçe maçının hakemi İsviçreli Sandro Scharer oldu. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Luca Cibelli üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini Lukas Fahndrich yapacak. AVAR'da ise Lionel Tschudi görev alacak.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray-AZ Alkmaar | CANLI
DİĞER
‘İpekyolu'nun Superman'i olarak anılıyordu! Cüneyt Arkın’ın gerçek mesleğini biliyor muydunuz?
Fitne girişimi ya da…
İşte G.Saray'ın sezon sonu transferi!
G.Saray tribünlerinden Filistin mesajı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muslera 14 sezonda ilk kez yedek! Muslera 14 sezonda ilk kez yedek! 21:26
G.Saray tribünlerinden Filistin mesajı! G.Saray tribünlerinden Filistin mesajı! 20:55
Türkiye-İtalya | CANLI Türkiye-İtalya | CANLI 20:30
G.Saray-AZ Alkmaar | CANLI G.Saray-AZ Alkmaar | CANLI 20:21
Buruk: Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre... Buruk: Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre... 20:16
Anderlecht-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Anderlecht-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 19:32
Daha Eski
Kökçü Devler Ligi'nde haftanın takımında! Kökçü Devler Ligi'nde haftanın takımında! 19:24
Zaha'dan G.Saray açıklaması! Zaha'dan G.Saray açıklaması! 19:10
UEFA'dan G.Saray paylaşımı! UEFA'dan G.Saray paylaşımı! 19:08
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? Galatasaray-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda? 18:19
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 18:00
F.Bahçe ayrılığı duyurdu! F.Bahçe ayrılığı duyurdu! 17:09