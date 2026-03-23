Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için gündeminde yer alan Lois Openda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı yıldız için son olarak Kanarya'nın dışında birçok dişli kulübün de devreye girdiği öğrenildi. İşte düm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 20:20
Juventus'ta forma şansı bulması oldukça zor görülen Belçikalı oyuncu, rotasyonda Vlahovic, David, Milik gibi isimlerin arkasından 4. sırada bulunuyor.
Voetbalnieuws'ta yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Openda ile yollarını ayırmak isteyen Juventus, oyuncu hakkında kararını verdi.
Leipzig'ten 44 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla İtalyan devine katılan 26 yaşındaki santrfor için Juventus'un, bu seviyede bir teklif alamayacağı için Openda'yı kiralamak istediği belirtildi.
Openda ile ilgilenen kulüpler arasında ise yalnızca Fenerbahçe yok.
Haberde yer alan bilgilere göre, oyuncuya ilgi duyan kulüpler arasında eski takımı Lens'in yanı sıra Premier League'den Aston Villa ve Newcastle United da bulunuyor. Bununla birlikte, Suudi Arabistan ekiplerinin de deneyimli santrfora ilgi duyduğu belirtildi.
Bu sezon Juventus formasıyla 33 maçta görev alan Openda, 2 gollük performans sergiledi. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
