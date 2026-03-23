Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemi için gündeminde yer alan Lois Openda ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belçikalı yıldız için son olarak Kanarya'nın dışında birçok dişli kulübün de devreye girdiği öğrenildi. İşte düm detaylar...

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Milli aranın ardından Beşiktaş derbisine çıkacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Süper Lig yarışının yanı sıra gelecek sezonun kadro planlamasını da oluşturan sarı-lacivertlilerde yönetim, Domenico Tedesco'nun eski öğrencisinin transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Yaz transfer döneminde bir santrfor takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden bir tanesi Lois Openda.

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Juventus'ta forma şansı bulması oldukça zor görülen Belçikalı oyuncu, rotasyonda Vlahovic, David, Milik gibi isimlerin arkasından 4. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Voetbalnieuws'ta yer alan habere göre, yaz transfer döneminde Openda ile yollarını ayırmak isteyen Juventus, oyuncu hakkında kararını verdi.

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Leipzig'ten 44 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla İtalyan devine katılan 26 yaşındaki santrfor için Juventus'un, bu seviyede bir teklif alamayacağı için Openda'yı kiralamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Openda ile ilgilenen kulüpler arasında ise yalnızca Fenerbahçe yok.

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Haberde yer alan bilgilere göre, oyuncuya ilgi duyan kulüpler arasında eski takımı Lens'in yanı sıra Premier League'den Aston Villa ve Newcastle United da bulunuyor. Bununla birlikte, Suudi Arabistan ekiplerinin de deneyimli santrfora ilgi duyduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin Lois Openda transferinde işi zorlaştı!

Bu sezon Juventus formasıyla 33 maçta görev alan Openda, 2 gollük performans sergiledi. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

