CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'de Juan kendini aştı, Jeh ve Luiz sınıfta kaldı!

Göztepe'de Juan kendini aştı, Jeh ve Luiz sınıfta kaldı!

Göztepe'nin Brezilyalı forveti Juan bu sezon 7 gol 3 asistle rekor yolunda ilerlerken, ara transferde kadroyu güçlendirmek için alınan Jeferson ve Guilherme Luiz beklentileri karşılayamadı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 13:52
Göztepe'de Juan kendini aştı, Jeh ve Luiz sınıfta kaldı!

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe engel olamayan Göztepe'nin Brezilyalı ileri uç oyuncularından Juan bu sezon kendini aşarken, ara transferde gelen iki Sambacı ise bekleneni veremedi. Sarı-kırmızılılarda iki sezondur görev yapan Juan, henüz sezon bitmeden geçen yılki performansına ulaştı. Transferde de gözde olan 24 yaşındaki Brezilyalı ligde oynadığı 24 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon 26 maçta aynı gol ve asist sayısına ulaşan Juan kalan 8 haftada 1 gol katkısı daha verirse bireysel rekorunu kıracak. Göztepe'ye gol yollarındaki sıkıntıya çare olmaları için ara transfer döneminde alınan Brezilyalılar Jeferson (Jeh) ve Guilherme Luiz ise takıma katkı sağlamadı.

Toplam 7 maçta süre alan Guilherme 2 kez 11'de forma giyerken hiç 90 dakikayı tamamlamadı. Beşiktaş deplasmanında son 12, Başakşehir maçında 5 dakika süre alabilen Guilherme son Alanyaspor randevusunda kulübede oturdu. Brezilyalı futbolcu toplam 159 dakika süre buldu. Jeferson ise 6 maçta sonradan oyuna dahil olduktan sonra son iki karşılaşmada yine Brezilyalı vatandaşı Janderson'un yerine 11'de oynadı. Hiç skor katkısı veremeyen Jeh bu iki maçta da ikinci yarıda yerini Janderson'a bıraktı. Janderson, Jeh'in yerine oyuna girdiği Alanya sınavında ağları sarsıp 5'inci golünü attı.

EMERSONN FRANSA'DA COŞTU

Transferde Brezilya ekolüne yönelen Göztepe'nin geçen sezon devre arasında Atletico Paranaense'den alıp bu sezon başında Fransa temsilcisi Toulouse'a sattığı Emersonn ise yeni takımında gollerini sürdürüyor. Göz-Göz'de bekleneni veremeyen 21 yaşındaki genç oyuncu 22 Mart'ta Fransa Ligi'nde Lorient maçında attığı golle takımına 1-0 galibiyeti getirdi. Emersonn toplamda 4 gole ulaştı. Göztepe'nin sezon başında Emersonn gibi rekor bonservis geliriyle Almanya'da RB Leipzig'e sattığı Brezilyalı Romulo ise Bundesliga'da toplam 7 kez ağları sarstı.

4 YABANCI MİLLİ TAKIMLARDA

Göztepe'nin 4 yabancı oyuncusu sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Kaleci Mateusz Lis, Polonya Milli Takımı'na çağrılıp ilk kez milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşarken, Miroshi Tanzanya, Krastev Bulgaristan, U19 takımda görev yapan Salem Bouajila ise Tunus U20 Milli Takımı'na gitti. Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Göztepe milli ara sonrası 4 Nisan'da Gençlerbirliği'yle deplasmanda, 12 Nisan'da erteleme maçında lider Galatasaray'la evinde karşılaşacak.

Icardi'ye sürpriz talip!
Torreira: Hala başarmak istediğim bir şey
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'de Juan rekor yolunda! Göztepe'de Juan rekor yolunda! 13:52
Antonio Rüdiger kimdir? Piyasa değeri Antonio Rüdiger kimdir? Piyasa değeri 13:20
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! G.Saray'dan Osimhen açıklaması! 13:10
İsmail'e Avrupa'dan transfer kancası! İsmail'e Avrupa'dan transfer kancası! 13:04
F.Bahçe Beko'nun rakibi Maccabi Rapyd F.Bahçe Beko'nun rakibi Maccabi Rapyd 12:41
Icardi'ye sürpriz talip! Icardi'ye sürpriz talip! 12:38
Daha Eski
FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası FIFA'dan Adana Demirspor'a puan silme cezası 11:55
Voleybol Efeler Ligi'nin istatistikleri! Voleybol Efeler Ligi'nin istatistikleri! 11:45
Anadolu Efes'in rakibi Barcelona! Anadolu Efes'in rakibi Barcelona! 11:37
Torreira: Hala başarmak istediğim bir şey Torreira: Hala başarmak istediğim bir şey 11:31
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! 11:27
İlyas Karadağ'ın yeni hedefi EYOF! İlyas Karadağ'ın yeni hedefi EYOF! 11:20