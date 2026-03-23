Barış Alper Yılmaz'ın transferi için sıraya girdiler!
Galatasaray'ın son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı maçlarda performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu için son olarak transferde büyük bir rekabetin başlamak üzere olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 21:31
AVRUPA VE ORTA DOĞU'NUN RADARINDA
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 41 maçta görev alan Barış Alper Yılmaz, 10 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.
OKAN BURUK'UN JOKERİ
Teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline gelen milli futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de görev alarak çok yönlülüğüyle öne çıktı.
İSMİ SIK SIK DUYULACAK
Galatasaray'daki istikrarlı performansını sürdüren Barış Alper Yılmaz'ın, sezon sonunda transfer piyasasının en dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.