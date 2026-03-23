Barış Alper Yılmaz'ın transferi için sıraya girdiler!

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı maçlarda performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu için son olarak transferde büyük bir rekabetin başlamak üzere olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 21:31
Galatasaray'ın formda isimlerinden Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminde aldığı tekliflere rağmen takımda kalmış ve performansıyla dikkat çekmeye devam etmişti. Başarılı oyuncuya yurt dışından ilgi sürüyor.

AVRUPA VE ORTA DOĞU'NUN RADARINDA

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem oyun hem skor katkısıyla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcunun, Avrupa ve Orta Doğu kulüplerinin radarında olduğu belirtildi.

NAPOLI İSTİYOR

TRT Spor'un haberine göre İtalya Serie A temsilcisi Napoli ile birlikte Suudi Arabistan kulüplerinin Barış Alper'i yakından takip etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 41 maçta görev alan Barış Alper Yılmaz, 10 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.

OKAN BURUK'UN JOKERİ

Teknik direktör Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline gelen milli futbolcu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor mevkilerinde de görev alarak çok yönlülüğüyle öne çıktı.

İSMİ SIK SIK DUYULACAK

Galatasaray'daki istikrarlı performansını sürdüren Barış Alper Yılmaz'ın, sezon sonunda transfer piyasasının en dikkat çeken isimlerinden biri olması bekleniyor.

F.Bahçe'ye 65 milyon Euro'luk yıldız!
G.Saray'dan Lang açıklaması!
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: Gündem Orta Doğu'da savaş
Muslera'dan flaş G.Saray açıklaması!
G.Saray'dan Osimhen açıklaması!
F.Bahçe'nin Openda transferinde işi zorlaştı! F.Bahçe'nin Openda transferinde işi zorlaştı! 20:20
F.Bahçe'den KAP açıklaması! F.Bahçe'den KAP açıklaması! 20:08
Koeman'dan flaş Noa Lang sözleri! Koeman'dan flaş Noa Lang sözleri! 20:08
G.Saray'dan Lang açıklaması! G.Saray'dan Lang açıklaması! 19:41
Muslera'dan flaş G.Saray açıklaması! Muslera'dan flaş G.Saray açıklaması! 19:38
Milli Takım oyuncusunda flaş gelişme! Milli Takım oyuncusunda flaş gelişme! 19:19
Daha Eski
Kupa sonrası Haaland'dan "Elhamdülillah" Kupa sonrası Haaland'dan "Elhamdülillah" 19:05
Karaman FK'dan Osimhen açıklaması! Karaman FK'dan Osimhen açıklaması! 18:03
G.Saray'dan Osimhen açıklaması! G.Saray'dan Osimhen açıklaması! 17:50
Sevilla'da Matias Almeyda şoku! Sevilla'da Matias Almeyda şoku! 17:45
Premier Lig devi G.Saraylı yıldızların peşinde! Premier Lig devi G.Saraylı yıldızların peşinde! 16:15
Orkun Kökçü'den flaş transfer kararı! Orkun Kökçü'den flaş transfer kararı! 15:41