Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Sağlık durumu...

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Sağlık durumu...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan son olarak Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 17:51 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 18:00
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Sağlık durumu...

Galatasaray'da Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'dan son olarak Nijeryalı yıldızın son durumuna dair açıklama geldi.

İŞTE G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Acıbadem Sağlık Raporu | Victor Osimhen

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
