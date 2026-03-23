Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Sağlık durumu...

Galatasaray'da Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'dan son olarak Nijeryalı yıldızın son durumuna dair açıklama geldi.

İŞTE G.SARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Acıbadem Sağlık Raporu | Victor Osimhen

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.