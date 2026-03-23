Premier Lig devi Galatasaraylı yıldızların peşinde! Transfer rekoru...

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplere karşı başarılı performans sergileyen Galatasaray'da birçok futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Bu doğrultuda, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın sarı-kırmızılı takımdan üç oyuncuyu transfer listesine aldığı ve kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 16:15
Galatasaraylı futbolcular, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri harika performans nedeniyle Avrupa devlerinin radarına girdi.

Sarı-Kırmızılı oyuncularla ilgilenen kulüplerin başında ise Tottenham geliyor.

Cimbom'un bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı maçları yakından takip eden İngiliz ekibi; Uğurcan Çakır, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz'ı listesine ekledi.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Tottenham, sezonun bitmesiyle birlikte sarı-kırmızılı kulübün kapısını bu üç oyuncu için çalmayı planlıyor.

Akşam'ın haberine göre, şampiyonluk yarışına odaklanan yönetim ise oyuncularına gelen tüm teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak.

29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Sarı-kırmızılılar, başarılı eldiven için bonservis bedeli olarak yaklaşık 30 milyon Euro ödeme yapmıştı.

Gabriel Sara'nın da sarı-kırmızılı takımla olan mukavelesi 2029 yılında bitiyor.

Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi ise 2028 yılının haziran ayında sona eriyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
