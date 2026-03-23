Premier Lig devi Galatasaraylı yıldızların peşinde! Transfer rekoru...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakiplere karşı başarılı performans sergileyen Galatasaray'da birçok futbolcu dikkatleri üzerine çekti. Bu doğrultuda, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın sarı-kırmızılı takımdan üç oyuncuyu transfer listesine aldığı ve kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 16:15
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Tottenham, sezonun bitmesiyle birlikte sarı-kırmızılı kulübün kapısını bu üç oyuncu için çalmayı planlıyor.
Akşam'ın haberine göre, şampiyonluk yarışına odaklanan yönetim ise oyuncularına gelen tüm teklifleri sezon sonunda masaya yatıracak.
29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Sarı-kırmızılılar, başarılı eldiven için bonservis bedeli olarak yaklaşık 30 milyon Euro ödeme yapmıştı.
Gabriel Sara'nın da sarı-kırmızılı takımla olan mukavelesi 2029 yılında bitiyor.
Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi ise 2028 yılının haziran ayında sona eriyor.
