Karaman FK'dan Victor Osimhen açıklaması!

TFF 2. Lig takımlarından Karaman FK, Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen'in kulübü satın almak istediğine dair haberleri yalanladı. Karaman FK başkanı Murat Çolakoğlu kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

"Bizim de özellikle sosyal medyadan öğrendiğimiz, Victor Osimhen'in kulübümüzü almak istediği haberinin aslı yoktur. Herhangi bir girişim veya görüşme de olmamıştır. Karaman Futbol Kulübü Derneği Karamanlılara aittir, satılık değildir. Tabii ki Karaman'ın takımına destek olmak isteyen herkese kapımız açıktır. Bu isim kim olursa olsun, bir mülk ya da mal alır gibi 'satın alacağım' diyerek Karaman FK'yı satın alamaz. Takımımız çarşamba günü çok önemli bir deplasman maçına çıkacaktır. Birçok eksiğimiz vardır. Hem maddi hem manevi olarak ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığımız bir süreçte, bu tip spekülasyonlarla gündeme gelmek ve takımımızın isminin sosyal medya malzemesi yapılmasına müsaade etmeyiz. Ayrıca sezon başından itibaren yaşadığımız tüm sıkıntılara ve olumsuzluklara sessiz kalan yerel basının, yalan haberlerle takımımızı malzeme etmesi bizleri derinden üzmektedir. Karamanlı hemşehrilerimizin de resmî kulüp hesaplarımız dışında yapılan bu tür haberlere itibar etmemelerini rica ediyoruz."

İSTANBULSPOR'DA AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, Osimhen'in İstanbulspor'u satın alacağı yönündeki iddialar da daha önce yalanlanmıştı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Çıkan haberler doğru değil. Öyle bir şey olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Böylece son günlerde sosyal medyada yayılan Osimhen'in kulüp satın alacağına dair iddialar, hem Karaman FK hem de İstanbulspor cephesinden net bir şekilde yanıt gelmiş oldu.