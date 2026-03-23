Milli oyuncu Aral Şimşir'den sakatlık açıklaması!

A Milli Takımız'ın Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile yapacağı maç öncesi kadroya çağrılan Aral Şimşir, sakatlığı sebebiyle yer alamayacağını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Şimşir, "Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım. Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek. En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.