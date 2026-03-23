Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Fernando Muslera'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da unutulmaz başarılara imza atan Fernando Muslera, son olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız file bekçisinin geleceği hakkındaki o sözleri gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 19:38
Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan uzun süre sonra davet alması ve Galatasaray ile ilgili konuştu.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Milli takımdan aldığı davetle ilgili Fernando Muslera, "Davet beni çok mutlu etti. Bu dört yıl içinde kişisel hayatımda, fikrimi değiştirip yeni kapılar açmamı sağlayan pek çok şey yaşandı.

Adımı Uruguay'ın futbol tarihine yazdırmak, benim ve çocuklarım için bir gurur kaynağı. Eğer gerçekleşirse, bugün kelimelerle tarif edemeyeceğim bir mutluluk olacak."

"ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Galatasaray ve Türkiye ile alakalı konuşan Muslera, "Türkiye benim ikinci evim. On dört yıl, iki çocuğum orada doğdu. Çok şey borçluyum, sadece Galatasaray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim.

Galatasaray ve Türkiye benim ikinci evim. Türkiye gerçekten harika bir ülke, futbolun çok sevildiği bir ülke. Futbolun dışında da aynı taraftarlar basketbola, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna gidiyor.

Türk futbolunu yaşamak, görmek gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması… Babalarının nerelerde oynadığını hatırlamaları... Kısacası, o muhteşem deneyimleri yaşamış olmaları." ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera, 2011'de imza attığı Galatasaray'da 14 sene boyunca forma giydi.

39 yaşındaki kaleci, Galatasaray kariyerinde 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

