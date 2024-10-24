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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçından 4 puan çıkaran sarı-lacivertliler, Manchester United'ı devirerek Avrupa'da galibiyeti serisi başlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. MAÇ

Fenerbahçe ve Manchester United, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi. 1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu. 2016-2017 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE SOL BEK SORUNU

Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'nin Brighton ekibine satan sarı-lacivertliler, sezona Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan ikilisiyle başladı. Samsunspor ile hafta sonunda oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde uzun süre takımdan ayrı kalacak. Bir diğer sol bek Levent Mercan ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Manchester United mücadelesinde oynayamayacak.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

4 İSİM KADRODA YOK, 2 OYUNCU SAKAT

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemeyecek. Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

MOURINHO VE FRED ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred, eski takımlarına karşı mücadele edecek. 2016-2018 yıları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, İngiliz ekibiyle 3 kupa kazanmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la zirveye çıkmayı başaran Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kazanmıştı.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

2018-2023 yılları arasında Manchester United forması giyen Fred, eski takımıyla 1 kez İngiltere Lig Kupası kazanmayı başardı.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

MOURINHO'DAN REVİZYON

Portekizli teknik adam, Manchester United maçıyla takıma neşteri vuruyor. Mourinho, Manchester United karşılaşmasıyla birlikte değişime gidiyor. En az 4 ismi değiştirecek olan Portekizli çalıştırıcı, En-Nesyri, İrfan Can ve Osayi'yle birlikte Çağlar'ı 11'e koyacak.

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı muhtemel 11'i...

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

LIVAKOVIC

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

OSAYI

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

DJIKU

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

BECAO

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

MERT

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

FRED

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

AMRABAT

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

İRFAN CAN

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

SZYMANSKI

Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

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