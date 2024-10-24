Oosterwolde'nin yokluğunda Mourinho'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. hafta maçında İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçından 4 puan çıkaran sarı-lacivertliler, Manchester United'ı devirerek Avrupa'da galibiyeti serisi başlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
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İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. MAÇ
Fenerbahçe ve Manchester United, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi. 1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.
2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu. 2016-2017 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle tamamladı.
FENERBAHÇE'DE SOL BEK SORUNU
Manchester United maçı öncesinde Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı yaşanıyor. Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'nin Brighton ekibine satan sarı-lacivertliler, sezona Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan ikilisiyle başladı. Samsunspor ile hafta sonunda oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde uzun süre takımdan ayrı kalacak. Bir diğer sol bek Levent Mercan ise UEFA'ya bildirilen listede yer almadığı için Manchester United mücadelesinde oynayamayacak.
4 İSİM KADRODA YOK, 2 OYUNCU SAKAT
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemeyecek. Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı.
MOURINHO VE FRED ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred, eski takımlarına karşı mücadele edecek. 2016-2018 yıları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, İngiliz ekibiyle 3 kupa kazanmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la zirveye çıkmayı başaran Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kazanmıştı.
2018-2023 yılları arasında Manchester United forması giyen Fred, eski takımıyla 1 kez İngiltere Lig Kupası kazanmayı başardı.
MOURINHO'DAN REVİZYON
Portekizli teknik adam, Manchester United maçıyla takıma neşteri vuruyor. Mourinho, Manchester United karşılaşmasıyla birlikte değişime gidiyor. En az 4 ismi değiştirecek olan Portekizli çalıştırıcı, En-Nesyri, İrfan Can ve Osayi'yle birlikte Çağlar'ı 11'e koyacak.
İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı muhtemel 11'i...
LIVAKOVIC
OSAYI
DJIKU
BECAO
MERT
FRED
AMRABAT
İRFAN CAN
SZYMANSKI
TADIC
DZEKO
DİĞER