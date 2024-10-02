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Haberler UEFA Avrupa Ligi

M. Tel Aviv - Midtjylland maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. M. Tel Aviv ile Midtjylland karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, M. Tel Aviv - Midtjylland maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 09:47 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024 Çarşamba 09:50
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M. Tel Aviv - Midtjylland maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

M. Tel Aviv - Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. M. Tel Aviv ile Midtjylland kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, M. Tel Aviv - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

M. TEL AVIV - MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

M. Tel Aviv - Midtjylland maçı 3 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

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