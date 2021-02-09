Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Real Sociedad-Manchester United maçı İtalya'da yapılacak

'ndeki - maçı 'da yapılacak

son 32 turundaki - müsabakası, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle 'da oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 21:03
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Real Sociedad-Manchester United maçı İtalya'da yapılacak

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, son 32 turu ilk ayağında 'ın 'ı konuk edeceği karşılaşma, ile arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle 'nın kentindeki 'na alındı.

Maçın oynanacağı tarih ve saatte ise değişiklik yapılmadı. Karşılaşma, 18 Şubat Perşembe günü TSİ 20.55'te başlayacak.

ilk ayağında Norveç'in takımının ekibi 'i konuk edeceği karşılaşma da dün aynı gerekçeyle İspanya'nın kentindeki 'na alınmıştı.

SON DAKİKA