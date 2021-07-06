Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain transfer bombasını patlattı! Achraf Hakimi...

Paris'e doğru yola çıkan 22 yaşındaki Faslı oyuncu için Fransız ekibi, bonuslarla birlikte 71 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sağlık kontrollerinden geçen Hakimi, yeni kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşmenin altına imzasını attı.

Inter'e geçen yaz 41 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen sağ kanat oyuncusu, şampiyonluk yaşadıkları sezonda 45 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

2 BOMBA YOLDA!

PSG, Hakimi transferinin ardından Milan ile sözleşmesi biten Donnarumma ile Real Madrid ile yol ayrımına gelen Sergio Ramos'un da transferini açıklayacak.