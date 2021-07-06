Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain transfer bombasını patlattı! Achraf Hakimi...

Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain transfer bombasını patlattı! Achraf Hakimi...

Son dakika spor haberi... Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fransız devi Paris Saint-Germain çalışmalarını sürdürüyor. PSG, Inter'in yıldız ismi Achraf Hakimi'yi kadrosuna katarak transfere bomba gibi bir giriş yaptı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 19:56
Son dakika spor haberi: Paris Saint-Germain transfer bombasını patlattı! Achraf Hakimi...

Paris'e doğru yola çıkan 22 yaşındaki Faslı oyuncu için Fransız ekibi, bonuslarla birlikte 71 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Sağlık kontrollerinden geçen Hakimi, yeni kulübüyle 5 yıllık yeni sözleşmenin altına imzasını attı.

Inter'e geçen yaz 41 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen sağ kanat oyuncusu, şampiyonluk yaşadıkları sezonda 45 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

2 BOMBA YOLDA!
PSG, Hakimi transferinin ardından Milan ile sözleşmesi biten Donnarumma ile Real Madrid ile yol ayrımına gelen Sergio Ramos'un da transferini açıklayacak.

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