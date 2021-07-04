Son dakika transfer haberi: Lionel Messi bombası! Tarihi teklif...

1 Temmuz itibariyle İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sona eren Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi bedelsiz transferler statüsünde geçmişti. Dünya starına tarihi bir transfer teklifi geldi.

GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDU



Bu sezon şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran, Şampiyonlar Ligi'nde istenilen performansı sergileyemeyen Barcelona'da Lionel Messi krizi yaşanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun geleceği büyük merak konusu olmuştu.



RESMEN AYRILDI



Ara transfer döneminden bu yana mutsuz olduğu iddia edilen dünya yıldızı Messi'nin takımdan ayrılacağı yazılmıştı. 34 yaşındaki Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin 21 yıllık kulübü olan Barça ile sözleşmesi 1 Temmuz'da bitti.



PSG DEVREDE



Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve vereceği karar merakla beklenen Lionel Messi için flaş hamle ortaya çıktı. Sergio Ramos ile anlaşan Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için önemli bir teklif yaptı.



BARCELONA'DAN DAHA İYİ TEKLİF



Fransız basınında yer alan haberlere göre PSG, FFP'ye uygun bir sözleşme öneren Barcelona'ya göre çok daha ciddi bir teklifi tecrübeli yıldıza iletti. Şampiyonlar Ligi kazanmak için büyük bir hamle yapmak için harekete geçen PSG'nin, Lionel Messi'den gelecek haberi beklediği kaydedildi.



COPA AMERICA'YI BEKLİYOR



Transfer pazarlıklarını babasına bırakan Lionel Messi'nin, Copa America bitene kadar kesin kararını vermeyeceği iletildi.

LAPORTA SÖZ VERMİŞTİ



2000 yılında Arjantin ekibi Newell's Old Boys'tan Barcelona'ya transfer edilen süper star, 21 yıl sonra boşta kaldı. Kulübün yeni seçilen başkanı Joan Laporta, göreve gelir gelmez Messi'yle anlaşılacağı vaadini vermesine karşın bu sözünü çabuk çiğnedi. Mart ayında göreve gelen Laporta, 4 ay boyunca her yolu buldu, bir tek "orta yolu" bulamadı. Hal böyle olunca Messi için saat 12'yi geçti ve "Külkedisi Masalı" sona erdi.



BAŞKANDAN AÇIKLAMA



Bir süredir mali sorunlarla boğuşan Lionel Messi'nin yıllık 120 milyon euroluk maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği iddia edilmişti. Barcelona kulübünün 1 milyar euroyu aşan borçları ve fahiş fiyatlı maaş yükü nedeniyle Fair Play'e takıldığı Başkan Laporta tarafından açıklanmıştı.

MESSİ'NİN KALMASINI İSTİYORUZ



Başkan Laporta açıklamasında "Messi'nin kalmasını istiyoruz ve o da kalmak istiyor, her şey yolunda. Çözmemiz gereken Finansal Fair Play sorunumuz var. Her iki taraf için de en iyi çözümü bulma sürecindeyiz." sözlerini kullandı.



KOEMAN: MESSI KARİYERİNİ BARÇA'DA BİTİRMELİ



Hollandalı teknik adam, Arjantinli yıldızın kısa süre içinde Barcelona ile sözleşme yenileyeceğine inanıyor. Yaklaşık bir yıl önce Barcelona'dan ayrılmak istediğini açıklayan Lionel Messi, daha sonra takımda kalmaya ikna olmuştu. 33 yaşındaki oyuncunun kontratı bu ay sonunda bitecek. Mart ayında yeniden Barcelona başkanlığına seçilen Joan Laporta, Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayabilmek için önce kadrodaki bazı isimleri satmaları gerektiğini söylemişti.

