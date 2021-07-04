Son dakika transfer haberi: Lukas Podolski'nin yeni takımı belli oluyor! Böyle duyuruldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Lukas Podolski'nin yeni takımı belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 36 yaşındaki deneyimli futbolcunun Polonya'da futbol kariyerine başladığı Gornik Zabrze ile görüştüğünü öne sürdü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Gornik Zabrze'nin yanı sıra Queretaro ve Fortaleza gibi ekiplerle birlikte Türkiye ve Katar'dan bazı takımlar Lukas Podolski ile yakından ilgileniyor.

Alman futbolcunun cevap önceliğini Gornik Zabrze'ye tanıdığını ve köklü kulübün eski oyuncusundan haber beklediği kaydedildi.