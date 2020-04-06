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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Blaszczykowski artık patron!

Blaszczykowski artık patron!

formasıyla adını Avrupa futbolunda duyuran Jakup Blaszczykowski, kaptanlığını yaptığı 'u satın aldı.

Ülkesi Polonya'nın önde gelen takımlarından olan 'un tüm borçlarını ödeyen 34 yaşındaki futbolcu, hisselerini de satın alarak kulüpte patronluk koltuğuna oturmuş oldu.

  1. 6.4.2020
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