Club Brugge ligde ilk kez yenildi
Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, deplasmanda Antwerp'e 2-1 yenildi. Club Brugge, Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında 26 Kasım Salı günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mücadelesinde milli kaleci Sinan Bolat'ın kalesini koruduğu Antwerp'e konuk oldu.
Club Brugge, 25. dakikada Siebe Schrijvers'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 50. dakikada penaltıdan Dieumerci Mbokani ve 64. dakikada Simon Mignolet'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.
Belçika liginde çıktığı 14. maçta ilk kez yenilen lider Club Brugge, 33 puanda kaldı. Antwerp ise 24 puanla 5. sıraya yükseldi.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Club Brugge ligde ilk kez yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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