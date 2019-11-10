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10 Kasım 2019, Pazar
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ligde ilk kez yenildi

Club Brugge ligde ilk kez yenildi

1. Futbol Ligi'nde , deplasmanda Antwerp'e 2-1 yenildi. Club Brugge, gruplarının 5. haftasında 26 Kasım Salı günü ile 'da karşılaşacak.

'ın A Grubu'ndaki rakiplerinden , lig mücadelesinde milli kaleci 'ın kalesini koruduğu Antwerp'e konuk oldu.

Club Brugge, 25. dakikada Siebe Schrijvers'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 50. dakikada penaltıdan Dieumerci Mbokani ve 64. dakikada Simon Mignolet'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.

liginde çıktığı 14. maçta ilk kez yenilen lider Club Brugge, 33 puanda kaldı. Antwerp ise 24 puanla 5. sıraya yükseldi.

  1. 10.11.2019
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