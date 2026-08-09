Mihrioğlu tarih yazdı

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde altın madalya kazandı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. 19 yaşındaki sporcu, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu. Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu unvanını elde ederek tarihe geçti. Öte yandan 19 yaşında, Rio'da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'na boy gösteren İlke, Türkiye adına Olimpiyat tarihindeki ilk Modern Pentatlon sporcusu olmuştu. İlke; Tokyo 2020 ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etmişti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu tebrik etti. Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Türk kadınının spordaki gücünü gösterdiğini vurguladı.

HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

İlke Özyüksel Mihrioğlu, büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. Hayallerinin birini daha gerçekleştirdiğini vurgulayan İlke, "Çok mutluyum. Avrupa şampiyonluğu unvanıyla hayallerimin bir basamağını daha gerçekleştirdim. Şimdi dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kaldı" dedi.