Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm ve Lukas Podolski sağlık kontrolünden geçirildi

Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 2 futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen deneyimli defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm'le 1.5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu. Akdeniz temsilcisi, Alman golcü Lukas Podolski'yi de yine 1.5 yıllığına renklerine bağlamıştı.



