Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm ve Lukas Podolski sağlık kontrolünden geçirildi
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm ve Alman golcü Lukas Podolski sağlık kontrolünden geçirildi.
Antalyaspor'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan Lukas Podolski ile Ersan Adem Gülüm, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 2 futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Antalyaspor, Avustralya ligi takımlarından Western United'da forma giyen deneyimli defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm'le 1.5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu. Akdeniz temsilcisi, Alman golcü Lukas Podolski'yi de yine 1.5 yıllığına renklerine bağlamıştı.
- 27.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm ve Lukas Podolski sağlık kontrolünden geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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