Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm ve Lukas Podolski sağlık kontrolünden geçirildi - Son dakika Antalyaspor haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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'da ve sağlık kontrolünden geçirildi

Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm ve Lukas Podolski sağlık kontrolünden geçirildi

ekiplerinden 'un anlaşmaya vardığı defans oyuncusu ve Alman golcü sağlık kontrolünden geçirildi.

'un resmi sağlık sponsoru Memorial Antalya Hastanesi'nde detaylı kan tetkikleri yapılan ile , ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 2 futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, efor, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Antalyaspor, ligi takımlarından Western United'da forma giyen deneyimli defans oyuncusu Ersan Adem Gülüm'le 1.5 yıllığına anlaştığını duyurmuştu. temsilcisi, Alman golcü Lukas Podolski'yi de yine 1.5 yıllığına renklerine bağlamıştı.


  1. 27.01.2020
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