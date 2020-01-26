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26 Ocak 2020, Pazar
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'dan açıklaması!

Antalyaspor'dan Adis Jahovic açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında , deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 26. dakikasında rakip filelerin ağlarını sarsarak takımının ilk golünü kaydeden , Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı hava topunda sakatlanarak kafa travması yaşamıştı. 46. dakikadan itibaren maça devam edemeyen Makedon golcünün ambulans helikopter ile 'ya götürüldüğü aktarılırken, Akdeniz ekibinden tecrübeli futbolcunun son durumu ile açıklama geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında , Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Dakikalar 46'yı gösterdiğinde Makedon golcü , Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı kafa topu mücadelesinde darbe almış ve mücadeleye devam edememişti.

KAFATASINDA ÇATLAK

Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında hastaneye kaldırılırken, kafasında çatlak oluştuğu ortaya çıktı.

AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Hastanede yapılan kontrolünde bir olumsuzluk tespit edilemeyen yıldız futbolcu, tedbir amaçlı ambulans helikopterle 'ya gönderildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait helikopter pistine getirilen Adis Jahovic, sedyeyle indirilerek, burada bekleyen ambulansa alındı. Jahovic daha sonra detaylı tedavi için özel bir hastaneye götürüldü.

TUNA: JAHOVIC'IN DURUMU KRİTİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmanın ardından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var" ifadelerini kullanmıştı.

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Antalyaspor, Adis Jahovic'in tedavisi için herhangi bir operasyona gerek duyulmadığını ancak tecrübeli golcünün 2 gün müşahade altında tutulacağını açıkladı.

  1. 26.01.2020
  2. Güncelleme: 26.01.2020 19:09
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