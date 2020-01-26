Antalyaspor'dan Adis Jahovic açıklaması!

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Dakikalar 46'yı gösterdiğinde Makedon golcü Adis Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı kafa topu mücadelesinde darbe almış ve mücadeleye devam edememişti.

KAFATASINDA ÇATLAK

Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında hastaneye kaldırılırken, kafasında çatlak oluştuğu ortaya çıktı.

AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Hastanede yapılan kontrolünde bir olumsuzluk tespit edilemeyen yıldız futbolcu, tedbir amaçlı ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait helikopter pistine getirilen Adis Jahovic, sedyeyle indirilerek, burada bekleyen ambulansa alındı. Jahovic daha sonra detaylı tedavi için özel bir hastaneye götürüldü.

TUNA: JAHOVIC'IN DURUMU KRİTİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmanın ardından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var" ifadelerini kullanmıştı.

ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Antalyaspor, Adis Jahovic'in tedavisi için herhangi bir operasyona gerek duyulmadığını ancak tecrübeli golcünün 2 gün müşahade altında tutulacağını açıkladı.