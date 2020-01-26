Antalyaspor'dan Adis Jahovic açıklaması!
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 26. dakikasında rakip filelerin ağlarını sarsarak takımının ilk golünü kaydeden Adis Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı hava topunda sakatlanarak kafa travması yaşamıştı. 46. dakikadan itibaren maça devam edemeyen Makedon golcünün ambulans helikopter ile Antalya'ya götürüldüğü aktarılırken, Akdeniz ekibinden tecrübeli futbolcunun son durumu ile açıklama geldi.
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor, Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Dakikalar 46'yı gösterdiğinde Makedon golcü Adis Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı kafa topu mücadelesinde darbe almış ve mücadeleye devam edememişti.
KAFATASINDA ÇATLAK
Yıldız futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında hastaneye kaldırılırken, kafasında çatlak oluştuğu ortaya çıktı.
AMBULANS HELİKOPTERLE ANTALYA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Hastanede yapılan kontrolünde bir olumsuzluk tespit edilemeyen yıldız futbolcu, tedbir amaçlı ambulans helikopterle Antalya'ya gönderildi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi içerisinde yer alan Antalya İl Hava Ambulans Merkezi'ne ait helikopter pistine getirilen Adis Jahovic, sedyeyle indirilerek, burada bekleyen ambulansa alındı. Jahovic daha sonra detaylı tedavi için özel bir hastaneye götürüldü.
TUNA: JAHOVIC'IN DURUMU KRİTİK
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmanın ardından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi bir darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var" ifadelerini kullanmıştı.
ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA
Antalyaspor, Adis Jahovic'in tedavisi için herhangi bir operasyona gerek duyulmadığını ancak tecrübeli golcünün 2 gün müşahade altında tutulacağını açıkladı.
- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 19:09
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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