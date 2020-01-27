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27 Ocak 2020, Pazartesi
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nihayet

Antalya nihayet

Podolski-Jahovic transferleriyle ses getiren ekibi, ’de şov yaptı. Jahovic’in de siftah yaptığı maçı 3-0 kazanan , 11 maç sonra güldü.

Ligde zor günler geçiren , 'de nefes aldı. 2. yarıya yenilgisiyle başlayan ekibi, Horoz'u 3-0 yenerek ateş hattından çıktı. 'da gol perdesini 27'de yeni Jahovic açtı. 40'ta ilk golün asistini yapan Mukairu, Stachowiak'ı avladı ve ilk yarının sonucunu ilan etti: 0-2.

JAHOVIC ÜZÜNTÜSÜ

Maçta Jahovic'in kötü bir şekilde sakatlanması, moralleri bozdu. Jahovic'in yerine giren Blanco, 57'de farkı üçe çıkarttı ve maçın skorunu belirledi: 0-3. Evinde ağır bir yenilgi alan Horoz, 4 maçtır kazanamazken, 'nın öğrencileri 11 maç sonra galibiyetle tanıştı.

11 MAÇLIK KABUS BİTTİ

Antalya hocası Tamer Tuna, 11 maçtır kazanamadıklarını hatırlatıp, "Bugün kazanıp, 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısıyla girmek çok önemliydi" dedi. Denizli teknik direktörü , "Evimizdeki potansiyel gücü galibiyetle bitiremedik, bunun üzüntüsü içerisindeyiz" diye konuştu.

  1. 27.1.2020
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