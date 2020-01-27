Antalya nihayet
Podolski-Jahovic transferleriyle ses getiren Akdeniz ekibi, Denizli’de şov yaptı. Jahovic’in de siftah yaptığı maçı 3-0 kazanan Antalyaspor, 11 maç sonra güldü.
Ligde zor günler geçiren Antalyaspor, Denizli'de nefes aldı. 2. yarıya Göztepe yenilgisiyle başlayan Akdeniz ekibi, Horoz'u 3-0 yenerek ateş hattından çıktı. Antalya'da gol perdesini 27'de yeni transfer Jahovic açtı. 40'ta ilk golün asistini yapan Mukairu, Stachowiak'ı avladı ve ilk yarının sonucunu ilan etti: 0-2.
JAHOVIC ÜZÜNTÜSÜ
Maçta Jahovic'in kötü bir şekilde sakatlanması, moralleri bozdu. Jahovic'in yerine giren Blanco, 57'de farkı üçe çıkarttı ve maçın skorunu belirledi: 0-3. Evinde ağır bir yenilgi alan Horoz, 4 maçtır kazanamazken, Tamer Tuna'nın öğrencileri 11 maç sonra galibiyetle tanıştı.
11 MAÇLIK KABUS BİTTİ
Antalya hocası Tamer Tuna, 11 maçtır kazanamadıklarını hatırlatıp, "Bugün kazanıp, 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısıyla girmek çok önemliydi" dedi. Denizli teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Evimizdeki potansiyel gücü galibiyetle bitiremedik, bunun üzüntüsü içerisindeyiz" diye konuştu.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Antalya nihayet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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