Denizlispor 0-3 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmada Yukatel Denizlispor, Antalyaspor'a 3-0 yenildi. Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 26. dakikada Jahovic, 41'de Mukairu ve 57. dakikada Gustavo Blanco kaydetti. Bu sonuçla birlikte Denizlispor 22 puanda kalırken Antalyaspor 17 puana yükseldi.

MAÇIN GOL POZİSYONLARI...

26. dakikada konuk ekip öne geçti. Makairu'nun pasında topla buluşan Jahovic'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.

41. dakikada fark 2'ye çıktı. Fredy'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Mukairu'nun yerden sert şutu filelerle buluştu: 0-2.

57. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkarttı. Ceza yayının gerisinde topa sahip olan Sinan Gümüş'ün pasında Yekta Kurtuluş'un şutunda, top rakip oyunculara çarptı. Havalanan topa düzgün bir vuruş yapan Blanco, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

ANTALYA 11 HAFTA SONRA...

Yeni transferleri Sinan Gümüş ve Jahovic ile sahaya çıkan Antalyaspor, maçın başından sonuna kadar Denizlispor karşısında etkili bir performans sergileyen Antalyaspor, 11 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.

JAHOVIC ŞOKU!

Antalyaspor'un yeni transferi Jahovic, Denizlisporlu futbolcu ile çıktığı hava topunda sakatlandı ve kafa travması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ UNUTULMADI

Ev sahibi kulüpte yönetim, maçın tribün hasılatını Elazığ'da cuma akşamı meydana gelen 6.8'lik depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışladı. Denizlispor ve Antalyasporlu futbolcular sahaya, "Acınız acımızdır. Geçmiş olsun Elazığ, Malatya" yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi düzenlenen seremonide meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçı 8 bin 500 biletli seyirci izledi. Deplasman tribününde yaklaşık 800 Antalyaspor taraftarı, takımlarına destek oldu.

MEHMET ÖZDİLEK'E İSTİFA ÇAĞRISI!

Karşılaşmanın 87. dakikasında devreye giren Denizlispor taraftarı, teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterdi ve Özdilek'i istifaya davet etti.

"BEŞİKTAŞ'A GİDERSE SERBEST KALIR"

Özdilek'in sözleşmesinde, "Beşiktaş'a gitme durumunda serbest kalır" maddesi bulunuyor.