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26 Ocak 2020, Pazar
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Ben ’da

Ben Youssef Denizlispor’da

, 'dan ayrılan Ben 'i etti.

, 'dan ayrılan Ben 'i etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki stoper ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ben Youssef, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 15 karşılaşmada 1 gol attı.
  1. 26.1.2020
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