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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Karşılaşma hasılatı depremzedelere

Karşılaşma hasılatı depremzedelere

, maç hasılatını 'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışladı.

, maç hasılatını 'da depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışladı. İki takım futbolcuları sahaya, "Acınız acımızdır. Geçmiş olsun Elazığ, " yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi seremonide de depremde vefat edenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
  1. 27.1.2020
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