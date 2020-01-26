Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ve Beşiktaş, İzmir'de karşı karşıya geldi... Sarı kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki ilk karşılaşmasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti! Göztepe'nin ilk golü 25. dakikada Halil Akbunar'ın ayağından gelirken, 2. gol 45+3'te Celso Borges ile geldi Beşiktaş ise tek golünü Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan bulduğu golle kaydetti.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda ilk maçına çıktı. Göz-göz, Beşiktaş'ı ağırladığı müsabakadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Dakikalar 25'i gösterdiğinde sarı kırmızılı ekipte Halila Akbunar, Beşiktaş ağlarını sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah beyazlılar, 38. dakikada beraberliği buldu. Golcü futbolcu Burak Yılmaz, penaltıdan Göztepe ağlarını sarsarak skoru 1-1'e getirdi.
Göztepe'nin 2. golü Celso Borges'ten geldi. Sarı kırmızılı futbolcu, 45+3. dakikada atığı golle takımını 2-1 öne geçirdi ve bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Bu sonuçla Beşiktaş, 30 puanla 7. sırada kendine yer bulurken, Göztepe 29 puanla 8. sırada yer aldı.
Göztepe, ligin 20. haftasında, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise Rizespor'un konuğu olacak.
- 26.01.2020
- Güncelleme: 26.01.2020 19:06
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
MAÇ SONUCU | Göztepe 2-1 Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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