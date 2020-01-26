İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Göztepe taraftarları 7'den 70'e... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Galeri İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Göztepe taraftarları 7'den 70'e...

İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Göztepe taraftarları 7'den 70'e...

Süper Lig'in 19. haftasında İzmir, adeta sarı kırmızıya büründü... Göztepe'nin Beşiktaş müsabakası öncesinde sokaklara dolup taşan taraftarlar, yeni statlarının açılışını kutladı... Avrupa standartlarına göre inşa edilen Gürsel Aksel Stadyumu'nda ilk kez Beşiktaş ile oynayan Göztepe'de maç öncesi 15 bin kişi yürüyüş düzenledi. Meşaleler, pankartlar ve tezahüratlarla yeni stadyumlarına yürüyen Göztepeliler, evlerinin balkonlarından da takımlarını destekledi. İzmir'de karnaval havasında geçen maç önü şöleni, objektiflere de yansıdı! İşte o anlar...

26 Ocak 2020 Pazar 15:44 Güncelleme: 26.01.2020 16:42
İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Beşiktaş maçı öncesi Göztepe'de...
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İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Beşiktaş maçı öncesi Göztepe'de...
İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Beşiktaş maçı öncesi Göztepe'de...
İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Beşiktaş maçı öncesi Göztepe'de...
İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Beşiktaş maçı öncesi Göztepe'de...
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