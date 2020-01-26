İzmir'de yer sarı gök kırmızı! Göztepe taraftarları 7'den 70'e...

Süper Lig'in 19. haftasında İzmir, adeta sarı kırmızıya büründü... Göztepe'nin Beşiktaş müsabakası öncesinde sokaklara dolup taşan taraftarlar, yeni statlarının açılışını kutladı... Avrupa standartlarına göre inşa edilen Gürsel Aksel Stadyumu'nda ilk kez Beşiktaş ile oynayan Göztepe'de maç öncesi 15 bin kişi yürüyüş düzenledi. Meşaleler, pankartlar ve tezahüratlarla yeni stadyumlarına yürüyen Göztepeliler, evlerinin balkonlarından da takımlarını destekledi. İzmir'de karnaval havasında geçen maç önü şöleni, objektiflere de yansıdı! İşte o anlar...