Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, yeni stadının açılış maçında rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş'ta 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz oynadığı futbolla taraftarın yüreğine su serpti. Genç yıldız adayının bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. İşte o yorumlar....