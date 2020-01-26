Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi'' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Galeri Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''

Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''

Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında uzakta kaldı. Siyah-beyazlılarda genç yıldız adayı Rıdvan Yılmaz gösterdiği performansla taraftarı heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın 18'lik futbolcusu sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medyada Rıdvan Yılmaz tepkileri...
26 Ocak 2020 Pazar 19:08 Güncelleme: 26.01.2020 19:27
Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, yeni stadının açılış maçında rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş'ta 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz oynadığı futbolla taraftarın yüreğine su serpti. Genç yıldız adayının bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. İşte o yorumlar....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''
Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''
Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''
Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''
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