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Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''
Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında uzakta kaldı. Siyah-beyazlılarda genç yıldız adayı Rıdvan Yılmaz gösterdiği performansla taraftarı heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın 18'lik futbolcusu sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medyada Rıdvan Yılmaz tepkileri...
26 Ocak 2020 Pazar 19:08 Güncelleme: 26.01.2020 19:27
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, yeni stadının açılış maçında rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Beşiktaş'ta 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz oynadığı futbolla taraftarın yüreğine su serpti. Genç yıldız adayının bu performansı sosyal medyada en çok konuşulan konuların arasına girdi. İşte o yorumlar....
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