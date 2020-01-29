Sergen Yalçın için imza töreni!
Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Siyah-beyazlı takım, yeni hocasına imza töreni yapılacağını duyurdu.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başladı. Taraftarın heyecanla beklediği isimle 1.5 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın'a imza töreni düzenleyecek.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (30 Ocak) saat 19.03'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 19:34
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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