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29 Ocak 2020, Çarşamba
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için imza töreni!

Sergen Yalçın için imza töreni!

'ta teknik direktör 'nın görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirildi. Siyah-beyazlı takım, yeni hocasına imza töreni yapılacağını duyurdu.

'ta dönemi başladı. Taraftarın heyecanla beklediği isimle 1.5 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlı takım, Sergen Yalçın'a imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın için yarın (30 Ocak) saat 19.03'te Vodafone Park'ta taraftarlarımıza açık bir imza töreni düzenlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 19:34
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