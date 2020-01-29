Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'u Feyenoord'a kiraladı

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti, salı akşamı siyah-beyazlı kulüpten izin alarak Hollanda'ya giden Oğuzhan Özyakup resmen Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli futbolcu haziran ayına kadar Hollanda temsilcisinde kiralık olarak forma giyecek.

Siyah beyazlılar, Oğuzhan Özyakup'un Feyenoord'a kiralandığını TFF'ye de resmen bildirdi.

Yıllık 2 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki orta sahanın maaşının sezon sonuna kadar olan kısmının yarısını karşı taraf ödeyecek. Kartal, böylece yaklaşık 500 bin Euro'luk kaynak yaratacak.

HAVAALANINDA KONUŞMUŞTU

Oğuzhan, Hollanda yolculuğu öncesi, "Başkan gitti, hoca gitti... Ben de istediklerimi yapamıyorum. Ailemin yaşadığı Hollanda'ya huzur için mutlu olmak için gidiyorum. Umarım Beşiktaş'a para kazandırırım. Sergen hoca ile konuştuk, çok güzel fikirleri vardı ama ben kararımı çok önceden vermiştim" diye konuştu.

Sergen Yalçın konusuna da değinen Oğuzhan, "Sergen Hoca ile dün akşam konuştuk. Onun da güzel fikirleri vardı ama kararımı çok önceden vermiştim. İnşallah bu anlaşma iki taraf için de iyi olur." sözlerini kullandı