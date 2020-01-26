Reha Kapsal: Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun
A Spor yorumcusu Reha Kapsal, Fenerbahçe - Medipol Başakiehir maçının ardından Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın teknik direktör gündemine dair konuşan Kapsal, Beşiktaş Sergen Yalçın'ı Göztepe maçından sonra açıklayacak. Hem Beşiktaş'a hem de Sergen Yalçın'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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