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26 Ocak 2020, Pazar
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Sergen Yalçın geliyor

Taraftarın, takımın başında görmeyi en çok istediği isim olan efsane yıldız birkaç gün içinde resmi imzayı atacak. Yönetimin sözlü teklifini kabul eden 'ın "Rakam konuşmak gereksiz, inanın yeter" dediği öğrenildi.

'ta dönemi resmen başlamak üzere... Önceki akşam teknik direktör ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 'dan ayrılan Sergen ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş yönetiminin önceki akşam birebir bir görüşme yaparak el sıkıştığı Sergen'in birkaç gün içerisinde Ümraniye'ye gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarların, takımın başında görmeyi en çok istediği isimler arasında ilk sırada yer alan Sergen'in de bu görüşmede Beşiktaşlı yöneticilere, "Para konuşmak gereksiz, bana inanın yeter" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

TAŞIN ALTINA ELİNİ KOY

Beşiktaş'ta Başkan ve Emre Kocadağ, Avcı ve futbolcular ile birebir görüşme yaparken, Sergen'le görüşmenin ise Erdal Torunoğulları aracılığıyla yapıldığı bildirildi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisinin Sergen'e, "Durumu biliyorsun, gel Beşiktaş'ın çocuğu olarak elini taşın altına koy" teklifini yaptı. Sergen'in de, "Konu Beşiktaş olunca para konuşmam, bunu herkes iyi bilir" diyerek işi uzatmadığı belirtildi. Sergen'in sezon sonuna kadar sembolik olarak '1903 TL'ye imza atması, gelecek sezon için rakamı daha sonra konuşması bekleniyor.

SONUNDA KAVUŞTUK!

Sergen Yalçın'la resmi olarak anlaşılması durumunda, yapılan bu anlaşmanın yönetim tarafından "Sonunda kavuştuk" diye duyurulacağı gelen bilgiler arasında. Sergen Yalçın, geçen yıl 13 Mayıs'ta "Beşiktaş'ın başına geçecek misiniz?" sorusuna, "Bir gün kavuşacağız" diye cevap vermişti.

  1. 26.1.2020
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