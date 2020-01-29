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29 Ocak 2020, Çarşamba
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'ı resmen açıkladı!

Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!

'ta teknik direktör değişikliği yaşanıyor. 'dan boşalan koltuğa getirilen , 'na resmen bildirildi.

, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı 'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı!

Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Adnan Dalgakıran yaptığı açıklamada; yarın (30 Ocak Perşembe) saat 19:03'te taraftarları Vodafone Park'a davet etti.

Siyah-beyazlı kulüp efsane futbolcusu için saat 19:03'te imza töreni düzenleyecek. Törenin ardından siyah-beyazlıların yapacağı antrenman, Vodafone Park'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.

  1. 29.01.2020
  2. Güncelleme: 29.01.2020 17:01
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