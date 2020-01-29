Beşiktaş Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğa getirilen Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen bildirildi.
Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı teknik direktör Sergen Yalçın ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.
Siyah-beyazlıların, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda takımın başında yer alan Sergen Yalçın'ın lisansı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çıkarıldı. 47 yaşındaki teknik adam, gelecek sezonun sonuna kadar görev alacak.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı TFF'ye teknik direktörü olarak bildirdi. Siyah-beyazlılar yarın (30 Ocak) yeni teknik direktörü için özel bir organizasyon ile kulübe hoş geldin diyecek.
Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Adnan Dalgakıran yaptığı açıklamada; yarın (30 Ocak Perşembe) saat 19:03'te taraftarları Vodafone Park'a davet etti.
Siyah-beyazlı kulüp efsane futbolcusu için saat 19:03'te imza töreni düzenleyecek. Törenin ardından siyah-beyazlıların yapacağı antrenman, Vodafone Park'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek.
- 29.01.2020
- Güncelleme: 29.01.2020 17:01
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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