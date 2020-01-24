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Görüşme gerçekleşiyor! İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yönetim kurulu üst üste alınan başarısız sonuçların faturasını çıkardı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Futbol Direktörü Ali Naibi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verdi. Beşiktaş'ta Avcı'nın ayrılığından sonra yeni teknik direktör arayışları da başlarken ilk görüşme gerçekleşiyor. İşte yapılacak olan görüşme ve Beşiktaş'ın teknik direktör adayları...
24 Ocak 2020 Cuma 20:03
Güncelleme: 24.01.2020 20:03
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Beşiktaş'ta yönetim kurulu olağanüstü toplandı ve iki flaş ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ve Futbol Direktörü Ali Naibi ile yollar ayrıldı.
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Siyah-beyazlılar, sezon başında MedipolBaşakşehir'den ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmişti. Büyük umutlarla gelen deneyimli teknik adam beklenilen performansı gösteremedi.
Fikret Orman yönetimiyle takımın başına geçen Abdullah Avcı, Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesiyle birlikte görevine devam etti.
Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla üç kulvarda mücadele etti ve bu kulvarlarda başarısız bir görüntü çizdi. Avrupa Ligi defterini erken kapatan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda BB. Erzurumspor'a elendi.
Süper Lig'de ilk 18 haftada topladığı 30 puanla 7. sırada yer alan Kartal, büyük hayal kırıklığı yarattı. Son olarak lider Sivasspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, rakibinin 10 puan gerisinde kaldı.