"Beşiktaş sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ı göreve getirir"
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş sezon sonuna kadar Sergen Yalçın'ı göreve getirir." ifadelerini kullandı.
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