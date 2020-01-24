"Bana göre en doğru seçim Sergen Yalçın"
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Ana Haber programında Beşiktaş'ın teknik direktör gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Takım oynamıyordu. Bu karar doğru karardı. Bana göre en doğru seçim Sergen Yalçın. Sergen dışındaki yerli seçenekler sıkıntı yaşar." ifadelerini kullandı.
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