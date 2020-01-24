Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde;
Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş A Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Avcı'ya hizmetleri için teşekkür eder, gelecekteki çalışma hayatında başarılar dileriz.
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