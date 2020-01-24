"Sergen Yalçın transferi yüzde 90 bitti"
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Takım Oyunu programına bağlanarak Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Beşitkaş'ın teknik direktör gündemine dair konuşan Sarıdağ, "Haber kaynağım bana Sergen Yalçın transferinin yüzde 90 bittiğini söyledi." ifadelerini kullandı.
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