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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Canavar Muriç!

Canavar Muriç!

taraftarı, Rashford'un sakatlanmasının ardından Vedat'ın alınmasını istiyor. , " Onu edersek hayal kırıklığı yaşamam. ", "Muriç bir canavar", "Onu alın" yorumları yaptılar.

Manchester United taraftarı, Rashford'un sakatlanmasının ardından Vedat'ın alınmasını istiyor. , " Onu edersek hayal kırıklığı yaşamam. ", "Muriç bir canavar", "Onu alın" yorumları yaptılar.

  1. 27.1.2020
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