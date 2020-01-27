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27 Ocak 2020, Pazartesi
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'den Rodriguez’e yeni formül!

Fenerbahçe'den Rodriguez’e yeni formül!

yapabilmesi için 'harcama limiti'nde artıya geçmesi gereken 'de Ricardo Rodriguez için yeni formül aranıyor. : Fenerbahçe, zorunlu satın almayı kaldırıp, sadece hazirana kadar kiralamak istiyor. buna soğuk bakıyor.

, sarı-lacivertli takımın 'a henüz resmi teklif yapmadığını belirtirken, daha önce uzlaşılan 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama pakedini değiştirmek istediğini duyurdu. 'nin İsviçreli sol beki haziran ayına kadar sadece kuru krediyle (opsiyonsuz) kiralamak istediği, ancak Milan'ın buna soğuk baktığı bildirildi. Görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

  1. 27.1.2020
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