Fenerbahçe'den Rodriguez’e yeni formül!
Transfer yapabilmesi için 'harcama limiti'nde artıya geçmesi gereken Fenerbahçe'de Ricardo Rodriguez için yeni formül aranıyor. Calciomercato: Fenerbahçe, zorunlu satın almayı kaldırıp, sadece hazirana kadar kiralamak istiyor. Milan buna soğuk bakıyor.
Calciomercato, sarı-lacivertli takımın Milan'a henüz resmi teklif yapmadığını belirtirken, daha önce uzlaşılan 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama pakedini değiştirmek istediğini duyurdu. Fenerbahçe'nin İsviçreli sol beki haziran ayına kadar sadece kuru krediyle (opsiyonsuz) kiralamak istediği, ancak Milan'ın buna soğuk baktığı bildirildi. Görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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