Fenerbahçe'den Rodriguez’e yeni formül!

Calciomercato, sarı-lacivertli takımın Milan'a henüz resmi teklif yapmadığını belirtirken, daha önce uzlaşılan 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama pakedini değiştirmek istediğini duyurdu. Fenerbahçe'nin İsviçreli sol beki haziran ayına kadar sadece kuru krediyle (opsiyonsuz) kiralamak istediği, ancak Milan'ın buna soğuk baktığı bildirildi. Görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.