Alkışlar F.Bahçe’ye
Sultanlar Ligi'nde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden F.Bahçe, karşılaşmada tarihi bir olaya imza attı.
Sultanlar Ligi'nde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden F.Bahçe, karşılaşmada tarihi bir olaya imza attı. Sarı-lacivertliler, ekonomik sorunlar nedeniyle sahaya genç takımla çıkan Beşiktaş karşısında yabancı oyuncularına süre vermedi. Kanarya'nın bu anlamlı hareketi büyük destek gördü. Taraftarlar da siyah-beyazlı takımı tribünlere çağırıp alkışladı.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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