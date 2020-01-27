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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Alkışlar F.Bahçe’ye

Alkışlar F.Bahçe’ye

 Ligi'nde 'ı 3-0 mağlup eden F.Bahçe, karşılaşmada tarihi bir olaya imza attı.

Ligi'nde 'ı 3-0 mağlup eden F.Bahçe, karşılaşmada tarihi bir olaya imza attı. Sarı-lacivertliler, ekonomik sorunlar nedeniyle sahaya genç takımla çıkan Beşiktaş karşısında yabancı oyuncularına süre vermedi. Kanarya'nın bu anlamlı hareketi büyük destek gördü. Taraftarlar da siyah-beyazlı takımı tribünlere çağırıp alkışladı.

  1. 27.1.2020
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