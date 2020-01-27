Alkışlar F.Bahçe’ye

Sultanlar Ligi'nde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden F.Bahçe, karşılaşmada tarihi bir olaya imza attı. Sarı-lacivertliler, ekonomik sorunlar nedeniyle sahaya genç takımla çıkan Beşiktaş karşısında yabancı oyuncularına süre vermedi. Kanarya'nın bu anlamlı hareketi büyük destek gördü. Taraftarlar da siyah-beyazlı takımı tribünlere çağırıp alkışladı.