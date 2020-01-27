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27 Ocak 2020, Pazartesi
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Aslan takipte

Aslan takipte

’dan 3-1’lik galibiyetle dönen , zirve takibini sürdürdü. Sarı -kırmızılı ekipte; 16’şar sayı üreten Vasilantonaki ve Rykhliuk yıldızlaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında , Karayolları'na konuk oldu. Zirve takibini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, mücadeleye iyi başladı. Cimbom, hücumda etkili olduğu ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sette ise oyunu dengeleyen başkent ekibi, 25-23'lük skorla maçı 1-1'e getirdi. Üçüncü setin teknik molasına 12-9 önde giren taraf Karayolları olurken, Aslan moladan sonra oyunda dengeyi sağladı.

GÖZLER DERBİDE

Üçüncü seti 25-18 alan Galatasaray, durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü ve son setin teknik molasına 12-6 önde giren sarıkırmızılılar, seti de 25-14 kazanarak mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Aslan böylece 13. hafta sonunda 11. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü. Galatasaray, 'nde gelecek hafta 2 Şubat Pazar günü saat 13.00'te ezeli rakibi 'ı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

  1. 27.1.2020
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