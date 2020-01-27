Aslan takipte

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, Karayolları'na konuk oldu. Zirve takibini sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, mücadeleye iyi başladı. Cimbom, hücumda etkili olduğu ilk seti 25-20 kazandı. İkinci sette ise oyunu dengeleyen başkent ekibi, 25-23'lük skorla maçı 1-1'e getirdi. Üçüncü setin teknik molasına 12-9 önde giren taraf Karayolları olurken, Aslan moladan sonra oyunda dengeyi sağladı.

GÖZLER DERBİDE

Üçüncü seti 25-18 alan Galatasaray, durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü ve son setin teknik molasına 12-6 önde giren sarıkırmızılılar, seti de 25-14 kazanarak mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Aslan böylece 13. hafta sonunda 11. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü. Galatasaray, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde gelecek hafta 2 Şubat Pazar günü saat 13.00'te ezeli rakibi Beşiktaş'ı, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.